Скончался ветеран «Что? Где? Когда?» Михаил Смирнов

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Игрок «Что? Где? Когда?» Михаил Смирнов умер в возрасте 64 лет. Об этом сообщил на своей странице в Facebook знаток Максим Поташев.

«Сегодня не стало Миши Смирнова, моего старого друга и первого капитана в телеклубе. Он был очень добрым и светлым человеком», — написал Поташев. По его словам, причиной смерти стал инсульт.

Смирнов играл в «Что? Где? Когда?» с 1988 по 2010 год. Он возглавлял команду, в которую входили Поташев, Борис Левин, Леонид Тимофеев и другие известные игроки. В последние годы, не принимая участия в играх, он часто приходил в Нескучный сад, где делился опытом с молодежью.