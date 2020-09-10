РАМТ переносит премьеру из-за коронавируса у актера

Российский молодежный театр перенес премьеру спектакля Юрия Бутусова «Сын» из-за болезни исполнителя главной роли Евгения Редько, передает РИА «Новости» со ссылкой на художественного руководителя театра Алексея Бородина.

Постановку должны были представить 11 сентября. «Ситуация сейчас такая, что ничего невозможно предусмотреть. У нас заболел Редько, и у него по первоначальному анализу обнаружен коронавирус, поэтому будут делать анализы все, кто с ним контактировал», — констатировал Бородин.

Дата, на которую могут перенести спектакль, пока неизвестна.

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