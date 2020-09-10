Эвелина Бледанс рассказала о своем новом избраннике
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Ведущая и актриса Эвелина Бледанс на премьере фильма «История Дэвида Копперфилда» рассказала, что больше не одинока.
По словам Бледанс, в ее жизни появился мужчина. «Но я его не показываю. Вы же его заклюете!» — цитирует артистку Teleprogramma.pro. Личность избранника Бледанс раскрывать не стала.
Несколько лет назад Бледанс рассталась с бывшим супругом Александром Семиным. Она воспитывает «особенного» сына Сему, рожденного с синдромом Дауна.
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