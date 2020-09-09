Источник: Пашаев обещал Ефремову минимальное наказание

Адвокат Эльман Пашаев обещал актеру Михаилу Ефремову, ставшему виновником смертельного ДТП, добиться минимального наказания: приговора без лишения свободы или отбывание срока в колонии-поселении. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в окружении актера.

«Как выяснилось, Пашаев обещал ему мягкое наказание — либо не связанное с лишением свободы, либо это будет колония-поселение с возможностью выйти условно-досрочно в ближайшее время» — сказал источник.

По его словам, именно поэтому Ефремов придерживался предложенной Пашаевом линии.

Источник отметил, что не знает точную стоимость услуг адвоката, но речь идет «далеко не об одном миллионе рублей».

Ранее Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП, произошедшем в центре Москвы в июне. Суд зачел актеру время, проведенное под домашним арестом. В колонии ему придется провести почти 8 лет.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Ефремов жалуется на плохой сон

— Юрист рассказал о перспективе отмены приговора Ефремову

— Ефремов утверждает, что адвокат Пашаев подставил его