Умер 82-летний электронный музыкант Саймеон Кокс

Легенда электронной музыки Саймеон Кокс скончался в возрасте 82 лет, сообщает Daily Star.

Кокс страдал от фиброза легких. У него остались брат Дэвид, племянник Аарон и его коллега и подруга Лидия Винн Леверт.

Певец и изобретатель Саймеон Кокс и барабанщик Дэнни Тейлор создали дуэт Silver Apples в 1967 году. Первый альбом Silver Apples вышел в 1968 году, для его записи Кокс собрал собственный музыкальный инструмент. Позже Кокс играл с гитаристом Джими Хендриксом. Silver Apples распадались, но в 1990-х их настигла новая волна популярности, и дуэт было решено возродить. Дэнни Тейлор скончался в 2004 году.