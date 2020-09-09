Скончался оскароносный британский сценарист Рональд Харвуд

Британский драматург и лауреат премии «Оскар» Рональд Харвуд скончался на 86-ом году жизни. Об этом сообщает The Daily Telegraph.

Близкие сценариста сообщили, что он умер во вторник, 8 сентября, в своем доме в Сассексе.

В 2003 году Харвуд получил «Оскар» за фильм «Пианист» в номинации «Лучший адаптированный сценарий». В 2008 году ему вручили награду BAFTA за сценарий к фильму «Скафандр и бабочка».

Всего за 65 лет работы сценаристом он написал сценарии более чем к 40 картинам.

В 2010 году Харвуд получил рыцарский титул.