Продюсер ответил на вопрос о судьбе «Ворониных» после смерти Бориса Клюева

Генеральный директор «СТС Медиа» Вячеслав Муругов в интервью «Пятому каналу» ответил на вопрос о судьбе сериала «Воронины» после смерти сыгравшего одну из главных ролей актера Бориса Клюева.

Муругов признался, что в планах холдинга были съемки еще как минимум двух сезонов сериала. Переговоры о продлении контрактов прошли в день смерти Бориса Клюева — 1 сентября. «Конечно мы думали о продолжении, были планы, но сейчас мы соболезнуем и скорбим, так как за эти годы поняли, что стали семьей. Для нас это большая утрата. Поэтому, что будет дальше с проектом, мы будем решать потом», — сказал Муругов, добавил, что сейчас для команды проекта главное — помочь родным и близким артиста.

Актер Борис Клюев, снимавшийся в «Ворониных» с 2009 по 2019 год, умер 1 сентября после долгой борьбы с тяжелым заболеванием. Гражданская панихида по артисту состоялась 4 сентября в Малом театре в Москве.

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