Потерпевшие решили не обжаловать приговор Ефремову

Потерпевшие по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова решили не обжаловать приговор артисту, сообщает РИА «Новости»

В свою очередь, прокуратура Москвы заявила, что позже решит, будет ли обжаловать приговор Ефремову.

Артист признан виновным по делу о смертельном ДТП, которое произошло в центре Москвы вечером 8 июня. В результате аварии скончался человек, а в крови артиста обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Ефремов свою вину признал, 8 сентября ему вынесли приговор — 8 лет в колонии общего режима.

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