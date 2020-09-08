Задержанный во время приговора Ефремову «маг» оказался звездой «Дома-2»

Задержанный возле Пресненского суда во время оглашения приговора актеру Михаилу Ефремову «маг» оказался звездой шоу «Дом-2» и «Битва экстрасенсов».

20-летний юноша проводил «магический» ритуал с сожжением веника над фотографиями Ефремова и его адвокатов, когда его и его коллегу задержали полицейские. Позже он опубликовал в Instagram фото, сделанное в автозаке.

ДТП с участием актера произошло в центре Москвы вечером 8 июня. В результате аварии скончался человек, а в крови артиста обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Ефремов признал свою вину в суде.

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