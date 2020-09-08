«Жена» Бориса Клюева из «Ворониных» объяснила свое отсутствие на его похоронах

Актриса Анна Фроловцева не смогла прийти на похороны актера Бориса Клюева из-за проблем со здоровьем, сообщает канал «360».

Фроловцева сыграла жену персонажа Клюева в сериале «Воронины», однако на прощании с артистом ее не было, туда пришли другие коллеги покойного по ситкому — Станислав Дужников и Екатерина Волкова. «Я дома. Немножечко простывшая. Анализ сдала — жду, когда будет результат», — объяснила актриса, прошедшая тестирование на коронавирус.

Актер Борис Клюев, снимавшийся в «Ворониных» с 2009 по 2019 год, умер 1 сентября после долгой борьбы с тяжелым заболеванием. Гражданская панихида по артисту состоялась 4 сентября в Малом театре в Москве.

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