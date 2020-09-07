Фильм «Довод» возглавил российский прокат в минувший уик-энд

Фильм «Довод» Кристофера Нолана возглавил российский прокат, собрав за прошедшие выходные 191,4 млн рублей. Об этом сообщает портал kinobusiness.com.

Кинолента повествует о секретном агенте, который сражается за спасение мира. Чтобы выполнить порученную ему миссию, ему необходимо выйти за привычные рамки представления пространства и времени. В главные роли исполнили Роберт Паттисон, Джон Дэвид Вашингтон, Элизабет Дебики и другие.

Ранее сообщалось, что в первый день проката, 3 сентября, «Довод» заработал в России 6,4 млн рублей.

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