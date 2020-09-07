Netflix показал кадры из нового фильма Дэвида Финчера «Манк»
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Стриминговый сервис Netflix опубликовал кадры из нового фильма Дэвида Финчера «Манк». Об этом сообщается на странице компании в Twitter.
«Манк» — это черно-белая картина, повествующая о сценаристе Хермане Манкевиче — авторе сценария фильма «Гражданин Кейн».
Действия в киноленте происходят в 1930-е годы. Главные роли в новом фильме сыграли Гэри Олдман и Аманда Сейфрид.
Известно, что сценарий «Манка» создал отец режиссера Джек Финчер. Фильм выйдет на Netflix текущей осенью.
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