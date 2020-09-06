Пашаев заявил, что у него есть компромат на потерпевших в деле Ефремова

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев в эфире телеканала НТВ заявил, что у него есть компромат на потерпевших.

«Я завтра правоохранительным органам предоставлю доказательства», — сказал Пашаев.

Адвокат показал скриншот переписки, где адвокат потерпевших якобы просит неизвестного человека «нагнуть» Пашаева за вознаграждение. Правозащитник якобы пообещала $30-40 тысяч, если адвоката Ефремова привлекут к уголовному делу как подозреваемому. Собеседник ответил, что «все решаемо».

Пашаев отметил, что скрины у него появились от «влиятельных друзей».

«Они меня предупреждают: будь максимально аккуратным, идет очень серьезная провокация, чтобы тебя посадили», — добавил адвокат.

Михаил Ефремов проходит по делу о смертельном ДТП, которое произошло в центре Москвы вечером 8 июня. В результате аварии скончался человек, а в крови артиста обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь актеру грозит до 12 лет лишения свободы. Ефремов свою вину признал, приговор ему вынесут 8 сентября.

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