Счет Елены Летучей арестовали из-за невыплаты по кредиту 350 тыс. рублей

Телеведущая Елена Летучая задолжала более 350 тысяч рублей по кредиту, ее банковский счет арестовали судебные приставы. Об говорится на странице УФССП по Ярославской области «ВКонтакте».

«При выходе по адресу установлено, что должница по месту регистрации появляется редко — женщина является телеведущей и проживает в другом городе. Судебные приставы выявили расчетные счета, принадлежащие должнице, в одном из городских банков», — сообщают в УФССП по региону.

Деньги на счете Летучей были арестованы, женщина была оповещена об аресте через sms-сообщение.

По данным источника ТАСС, телеведущая задолжала больше 350 тысяч рублей, необходимая сумма была списана одного из ее счетов.

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