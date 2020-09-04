Студия Disney показала отрывок из ремейка «Мулан»

В распоряжении «Газеты.Ru» оказался отрывок из грядущего фильма «Мулан» студии Disney, который выйдет в российский прокат 10 сентября.

«Мулан», снятый режиссером Ники Каро, — игровой ремейк популярного одноименного мультфильма 1998 года. Главные роли в проекте исполнили Лю Ифэй, Донни Йен, Гун Ли, Джейсон Скотт Ли, а также Джет Ли.

По сюжету китайский император издает указ о призыве на службу имперской армии по одному мужчине из каждой семьи для защиты страны от северных захватчиков. Старшая дочь почетного воина Мулан решается идти на службу вместо больного отца. Девушка выдает себя за мужчину и обманом попадает в армию, с которой идет в опасный поход.