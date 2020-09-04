Меладзе вспомнил все составы «ВИА Гры» в честь 20-летия группы
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Композитор и продюсер Константин Меладзе опубликовал в Instagram архивные фотографии составов группы «ВИА Гра» в честь 20-летия коллектива.
Меладзе постарался вспомнить все составы группы, хотя они сменялись 16 раз.
В первом составе «ВИА Гры» пели Алена Винницкая и Надежда Грановская. В числе солисток «ВИА Гры» также были Вера Брежнева, Анна Седокова, Светлана Лобода, Альбина Джанабаева и др. Сейчас в «ВИА Гре» выступают Эрика Герцег, Ольга Меганская и Ульяна Синецкая.
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