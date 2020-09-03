Фрэнсис Форд Коппола выпустит новую версию «Крестного отца 3»
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Режиссер Фрэнсис Форд Коппола решил выпустить новую версию фильма «Крестный отец 3». Об этом сообщает The Film Stage.
Коппола рассказал, что создал для этой картины новое начало и конец, а также переставил некоторые сцены, кадры и музыкальные реплики.
По словам режиссера, новая версия будет в большей степени соответствовать его авторскому видению.
Новый «Крестный отец 3» выйдет в ограниченный прокат в декабре, а затем появится на цифровых платформах.
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