Фрэнсис Форд Коппола выпустит новую версию «Крестного отца 3»

Режиссер Фрэнсис Форд Коппола решил выпустить новую версию фильма «Крестный отец 3». Об этом сообщает The Film Stage.

Коппола рассказал, что создал для этой картины новое начало и конец, а также переставил некоторые сцены, кадры и музыкальные реплики.

По словам режиссера, новая версия будет в большей степени соответствовать его авторскому видению.

Новый «Крестный отец 3» выйдет в ограниченный прокат в декабре, а затем появится на цифровых платформах.

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