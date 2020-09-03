Съемки новой части «Бэтмена» были прерваны из-за коронавируса у Паттисона
Съемки новой части фильмов про Бэтмена были прерваны в Великобритании из-за коронавируса у Роберта Паттисона, пишет журнал Vanity Fair со ссылкой на на компанию Warner Bros.
Компания подтвердила, что «один из актеров» заразился коронавирусом, однако не уточнила, о ком идет речь.
В свою очередь, источники журнала сообщают, что COVID-19 подтвердился именно у Паттисона, который исполнит в фильме главную роль.
Новая часть фильмов про супергероя расскажет зрителям о события, произошедших спустя два года после прибытия Бэтмена в Готэм. Он будет сражаться с криминальными группировками и расследовать убийство своих родителей. Выход картины планируется в 2021 году.
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