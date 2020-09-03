Минский театр уходит на десятидневную забастовку

Минский Современный художественный театр (СХТ) объявил 10-дневную забастовку после ареста телеведущего Дениса Дудинского, актера театра, пишет РИА «Новости» со ссылкой на художественного руководителя СХТ Владимира Ушакова.

«Десять суток театр СХТ работать не будет. Забастовка», — приводятся слова Ушакова.

На сайте театра также сообщается, что «в свете последних событий все спектакли переносятся». Зрители смогут попасть на перенесенные спектакли по раннее приобретенным билетам.

Ранее суд Первомайского района Минска назначил 10-дневный административный арест Дудинскому, поддержавшему оппозиционные протесты.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста, в ходе которых силовики применили слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Затем в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях. Сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения насилия над задержанными демонстрантами. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов, согласно которым победил Александр Лукашенко.

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