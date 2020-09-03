Венецианский кинофестиваль отгородился от любопытных глаз стеной

В Италии на острове Лидо при минимуме гостей открылся 77-й Венецианский кинофестиваль, который в этом году проводят с учетом санитарных ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Обычно здесь рады публике — местные жители и гости города приходят на показы, часами ждут звезд возле ковровой дорожки. Однако теперь место проведения фестиваля отгородили от любопытных глаз большой стеной, пишет EverythingGP.

Несмотря на это, люди все равно собрались у входа на территорию, чтобы подсмотреть, как на киносмотр прибывают Тильда Суинтон и Мэтт Диллон.

В этом году на фестивале нет билетных касс, зрители должны покупать билеты онлайн, а журналисты — заказывать на специальном закрытом портале.

Президент Венецианского фестиваля 2020 года Кейт Бланшетт в приветственной речи отреагировала на изменения в правилах мероприятия, назвав сам факт проведения киносмотра чудом.

Фестиваль продлится до 12 сентября.

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