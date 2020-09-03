В «Стартреке» впервые появятся трансгендерный и небинарный герои

В сериале «Звездный путь: Дискавери» появятся первые во вселенной «Стартрека» гендерный и гендерно-небинарный персонажи, пишет Daily Mail.

Новых героев можно будет увидеть в третьем сезоне сериала, который стартует в октябре. Трансгендерный актер Иэн Александр сыграет трансгендерного героя Грея, а небинарная персона Блю дель Баррио — небинарнго персонажа Адиру.

19-летний Иэн Александр ранее играл в сериале «ОА». Это первый открыто трансгендерный азиатско-американский актер на телевидении. Для Блю дель Баррио роль в настолько большом проекте станет дебютной.

Оригинальный сериал «Стартрек» стартовал в 1966 году, он рассказывает о приключениях команды космического корабля «Энтерпрайз».

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