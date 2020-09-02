В Кремле не видят необходимости вмешиваться в конфликт из-за фильма о Цое

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков рассказал, известно ли в Кремле об обращении родных Виктора Цоя, которые назвали фильм Алексея Учителя о музыканте «пошлым зрелищем» и попросили главу государства организовать проверку и принять меры, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Нет, мне неизвестно, что такое обращение было. Там какая-то странная история с этим обращением. Потом отец, если мы правильно зафиксировали сообщение СМИ, опроверг эту информацию и так далее. В любом случае президент вряд ли может быть адресатом в этой истории, если такая история имеет место быть», — сказал Песков.

Ранее в обращении к Путину киноленту Учителя назвали «пошлым зрелищем». Президента также просят организовать соответствующую проверку и принять надлежащие меры. Сын Виктора Цоя Александр также рассказал «Газете.Ru», что во вторник выступит с более развернутым заявлением о фильме Алексея Учителя.

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