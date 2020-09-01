Названы место и дата похорон Владислава Крапивина
Прослушать новость
Остановить прослушивание
Названы место и дата похорон писателя Владислава Крапивина, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на невестку покойного Ларису Крапивину.
Прощание с писателем пройдет 3 сентября в Храме-на-Крови, а похоронен он будет в этот же день на Широкореченском кладбище Екатеринбурга. «Если придет весь город, мы не удивимся. Наверное, и из других городов приедут», — предположила родственница литератора.
Владислав Крапивин скончался 1 сентября в реанимации Свердловской областной больницы, куда был госпитализирован в июле с пневмонией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Состояние писателя Владислава Крапивина ухудшилось
— Скончался писатель Владислав Крапивин
— Названы подробности и причина смерти писателя Владислава Крапивина