Названы место и дата похорон Владислава Крапивина

Названы место и дата похорон писателя Владислава Крапивина, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на невестку покойного Ларису Крапивину.

Прощание с писателем пройдет 3 сентября в Храме-на-Крови, а похоронен он будет в этот же день на Широкореченском кладбище Екатеринбурга. «Если придет весь город, мы не удивимся. Наверное, и из других городов приедут», — предположила родственница литератора.

Владислав Крапивин скончался 1 сентября в реанимации Свердловской областной больницы, куда был госпитализирован в июле с пневмонией.

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