Ефремов несколько раз перешел «на личности» во время суда

Во время заседания в Пресненском суде Москвы по делу о смертельном ДТП на Садовом кольце актер Михаил Ефремов несколько раз не сдержался в выражениях. Об этом сообщает Telegram-канал RT.

В ходе слушания он не признал свою вину в гибели курьера Сергея Захарова, отметив, что «виновен только в пьянстве».

«Но всю вину за Октябрьскую революцию и Великую Отечественную войну я на себя брать не буду», — добавил Ефремов.

Кроме того, на просьбу одного из адвокатов задать ему вопросы сидя, актер предложил провести опрос «на коленях» или «лежа».

Также обвиняемый жестко ответил адвокату на просьбу показать, как он застегивает ремень, сидя на пассажирском.

«Вы знаете, слишком дорого стоит мой съемочный день», — ответил Ефремов.

Артист проходит по делу о смертельном ДТП, которое произошло в центре Москвы вечером 8 июня. В результате аварии скончался человек, а в крови Ефремова обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь актеру грозит до 12 лет лишения свободы.

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