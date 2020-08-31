Наследники Цоя попросили Путина не допустить выхода фильма Учителя о лидере «Кино»

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Виктор Цой на кинофестивале популярных жанров «Золотой Дюк», 1988 год Виктор Цой на кинофестивале популярных жанров «Золотой Дюк», 1988 год
Виктор Цой на кинофестивале популярных жанров «Золотой Дюк», 1988 год
Галина Кмит/РИА «Новости»

Отец и сын музыканта Виктора Цоя Роберт и Александр Цой обратились с письмом к президенту России Владимиру Путина из-за фильма Алексея Учителя «Цой».

В обращении, которое есть в распоряжении «Газеты.Ru», наследники называют фильм «пошлым зрелищем», которое нарушает их права, и просят Путина «безотлагательно организовать проверку» и «принять надлежащие меры».

«Очевидно, что использование при создании фильма сведений о частной и семейной жизни известных в обществе граждан (музыкантов группы «Кино» и людей из их близкого круга), в том числе, вымышленных сведений, сплетен, скабрезных намеков и т.п., — нарушает интересы этих граждан, их родственников и общества в целом.

Такие люди, как Виктор Цой принадлежат не только истории своей семьи, но и истории своей страны. И если такие герои у общества есть, не следует использовать это как вульгарный источник дохода, пользуясь «вольными интерпретациями», — говорится в обращении.

Авторы письма обращают внимание на то, что создателям фильма «Цой» не давали согласие на использование имени и изображения музыканта ни наследники, ни музыканты группы «Кино», ни иные правообладатели и заинтересованные лица. Тем не менее, несмотря на их письма в Минкультуры, фильму было выдано прокатное удостоверение.

Наследники Цоя просят «разрешить недопустимую ситуацию» в кратчайшие сроки, не дожидаясь решения суда.
«Судебное решение не повернет время вспять и не устранит той несправедливости, которая возникнет уже сейчас и навсегда останется в общественном сознании при обнародовании и выпуске в широкий прокат фильма «Цой», порочащего доброе имя Виктора Цоя и его близких», — подчеркивают авторы.

Сам фильм «Цой» в письме называется «малопочтенным и пошлым».

«Получилось малопочтенное, не соответствующее фактическим обстоятельствам пошлое зрелище, привлекающее аудиторию всем известным именем Виктора Цоя и цинично монетизирующее интригу «раскрытия» чего-то якобы «ранее не раскрытого» в его судьбе», — объясняют наследники.