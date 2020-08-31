Наследники Цоя попросили Путина не допустить выхода фильма Учителя о лидере «Кино»

Отец и сын музыканта Виктора Цоя Роберт и Александр Цой обратились с письмом к президенту России Владимиру Путина из-за фильма Алексея Учителя «Цой».

В обращении, которое есть в распоряжении «Газеты.Ru», наследники называют фильм «пошлым зрелищем», которое нарушает их права, и просят Путина «безотлагательно организовать проверку» и «принять надлежащие меры».

«Очевидно, что использование при создании фильма сведений о частной и семейной жизни известных в обществе граждан (музыкантов группы «Кино» и людей из их близкого круга), в том числе, вымышленных сведений, сплетен, скабрезных намеков и т.п., — нарушает интересы этих граждан, их родственников и общества в целом.

Такие люди, как Виктор Цой принадлежат не только истории своей семьи, но и истории своей страны. И если такие герои у общества есть, не следует использовать это как вульгарный источник дохода, пользуясь «вольными интерпретациями», — говорится в обращении.

Авторы письма обращают внимание на то, что создателям фильма «Цой» не давали согласие на использование имени и изображения музыканта ни наследники, ни музыканты группы «Кино», ни иные правообладатели и заинтересованные лица. Тем не менее, несмотря на их письма в Минкультуры, фильму было выдано прокатное удостоверение.

Наследники Цоя просят «разрешить недопустимую ситуацию» в кратчайшие сроки, не дожидаясь решения суда.

«Судебное решение не повернет время вспять и не устранит той несправедливости, которая возникнет уже сейчас и навсегда останется в общественном сознании при обнародовании и выпуске в широкий прокат фильма «Цой», порочащего доброе имя Виктора Цоя и его близких», — подчеркивают авторы.

Сам фильм «Цой» в письме называется «малопочтенным и пошлым».

«Получилось малопочтенное, не соответствующее фактическим обстоятельствам пошлое зрелище, привлекающее аудиторию всем известным именем Виктора Цоя и цинично монетизирующее интригу «раскрытия» чего-то якобы «ранее не раскрытого» в его судьбе», — объясняют наследники.