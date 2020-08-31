Адель раскритиковали за культурную апроприацию

Певица Адель у себя в Instagram опубликовала фото, вызвавшее неоднозначную реакцию у поклонников.

Артистка высказала сожаление из-за отмены многонационального Ноттинг-Хиллского карнавала и показала свой наряд — топ с изображением ямайского флага, яркое украшение из перьев и прическу-узелки, принятую у африканской группы народов банту.

Однако в комментариях и соцсетях фанаты осудили ее за такой выбор, обвинив в культурной апроприации. «Этому образу предшествовало столько шагов. Несколько людей одобрили идею», — размышляет один из них.

Другие поддержали Адель, напомнив, что карнавал призван объединять людей различных этнических групп. «Очень глупо — американцы оскорбились от лица ямайцев и африканцев. Адель, спасибо тебе за знакомство с культурой банту», — смеются они.

Сама певица пока не отвечала критикам.

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