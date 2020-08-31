Умерла дублировавшая Линду Хэмилтон в «Терминаторе» сестра-близнец

Сестра-близнец актрисы Линды Хэмилтон Лесли скончалась в возрасте 63 лет, сообщает Entertainment Weekly.

Уточняется, что смерть Лесли Хэмилтон была неожиданной и наступила еще 22 августа. Причина смерти не раскрывается.

Лесли Хэмилтон была дублером своей сестры в фильме «Терминатор 2», где Линда Хэмилтон играла главную героиню Сару Коннор. Также в одной из сцен Лесли сыграла отражение Сары Коннор. Лесли Коннор работала медсестрой — сначала в «скорой помощи», а позже в хосписе.

У Хэмилтон осталось трое детей и два внука.

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