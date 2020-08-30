Джастин Бибер подарил жене особняк за $25 млн
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Канадский певец Джастин Бибер подарил своей жене модели Хейли Бибер особняк за $25 млн. Об этом сообщает Е-online.
Дом площадью более 1000 кв. м находится в закрытом жилом комплексе в Беверли-Хиллз.
На территории особняка есть теннисный корт, бассейн, беседка и качели.
Соседями Джастина и Хейли стали Эдди Мерфи, Сильвестр Сталлоне, София Вергара и Дензел Вашингтон.
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