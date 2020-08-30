Дибров вышел на пенсию и рассказал о ее размере

Российский телеведущий Дмитрий Дибров в августе официально стал пенсионером. О размере своих пенсионных выплат он рассказал в эфире телеканала НТВ.

«Я стал пенсионером на этой неделе. У меня трудовая книжка без единого перерыва в стаже», — сказал телеведущий.

По словам Диброва, его официальная пенсия составит 33 тыс. рублей.

В интервью он также отметил, что считает размер своего пособия справедливым.

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