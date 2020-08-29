Скончался народный артист СССР Владимир Андреев, пишет РИА «Новости» со ссылкой на ректора ГИТИСа Григория Заславского.

«Предположительно, прощание с Владимиром Алексеевичем... состоится, предположительно, в среду в его родном театре имени Ермоловой», — сказал Заславский.

Причины смерти не уточняются. Актеру было 90 лет.

Андреев родился 27 августа 1930 года в Москве. В 1952 году закончил актерский факультет ГИТИСа. Начал сниматься в 1954 году, писал статьи и очерки.