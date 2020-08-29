Путин наградил орденом солиста группы «Любэ» Расторгуева

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин присвоил орден Александра Невского солисту группы «Любэ» Николаю Расторгуеву. Указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Награда вручена за развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.

Соответствующий документ опубликован в субботу, 29 августа.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Путин наградил орденом космонавта Олега Кононенко

Путин наградил 17 американцев

Путин присвоил ректору МГИМО орден «За заслуги перед Отечеством» II степени