Путин наградил орденом солиста группы «Любэ» Расторгуева
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Президент России Владимир Путин присвоил орден Александра Невского солисту группы «Любэ» Николаю Расторгуеву. Указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Награда вручена за развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.
Соответствующий документ опубликован в субботу, 29 августа.
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