Сын Лиз Херли не получит наследства после суицида отца-миллионера

Бывший избранник модели Элизабет Херли Стив Бинг оставил своих детей без наследства, сообщает The Sun.

Об этом говорит его завещание, составленное за 19 лет до суицида, который миллионер и меценат совершил в июне.

Лиз Херли встречалась со Стивом Бингом в 2001 году, у них есть 18-летний сын Дэмиэн. Также у Бинга осталась 21-летняя дочь Кира от теннисистки Лизы Бондер. Завещание было составлено во время беременности Херли, о рождении Киры он тогда не знал. В завещании он заявил, что узнал о беременности Херли, и подчеркнул, что не включает в завещание ни этого ребенка, ни тех, что могли родиться до него и могут родиться после.

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