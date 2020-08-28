Раскрыты многомиллионные убытки бизнеса Ольги Бузовой

Раскрыты многомиллионные убытки певицы и звезды реалити-шоу Ольги Бузовой, сообщает сайт kp.ru со ссылкой на открытые данные финансовой отчетности.

Известно, что в 2019 году рестораны Ольги Бузовой сделали ее беднее на 19 млн руб., а собственная линейка одежды — на 1,3 млн руб.

Серьезные убытки потерпел в 2019 году и Иосиф Пригожин. Компания по доставке продуктов питания, которой он владеет вместе с Эмином Агаларовым, потеряла почти 5 млн руб.

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