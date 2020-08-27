Друг рассказал о последних годах жизни Андрея Панина

Актер Игорь Миркурбанов в передаче «Судьба человека» рассказал о последних годах жизни своего друга и коллеги Андрея Панина.

По мнению Миркурбанова, перед смертью Панина в 2013 году произошло «что-то ужасное». «Андрей был в прекрасной форме, не пил водку. В последние годы тщательно следил за собой при выборе спиртных напитков», — поделился Миркурбанов, подчеркнув, что 50-летний актер следил за здоровьем.

Сейчас друг переживает, что не смог прийти на помощь погибшему, и не верит, что причиной смерти стал алкоголь. «Были секунды отчаянной борьбы за жизнь. Так мне кажется, в этом есть моя боль и неуспокоенность» — сказал он.

Заслуженный артист России Андрей Панин был найден мертвым в своей квартире 7 марта 2013 года. Смерть признали не насильственной, она наступила в результате травмы головы.

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