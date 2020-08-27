На Моргенштерна подали в суд с требованием продать украшения

Активисты подали в Тверской районный суд Москвы иск на рэпера Моргенштерна, заподозрив, что его творчество противоречит положениям Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

По мнению одного из истцов, блогера Юрия Семеняка, музыка Моргенштерна и его образ жизни «дезориентируют подростков». Другой истец, педагог Артем Васильевых, заявил, что «регулярно сталкивается с негативными последствиями творчества Моргенштерна в педагогической практике».

В качестве соответчика активисты указали уполномоченную по правам ребенка при президенте Анну Кузнецову. В частности, они требуют изъять у Моргенштерна золотые украшения и направить вырученные средства на популяризацию среднего образования.⠀

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Сам музыкант иск пока не комментировал.

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