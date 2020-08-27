Роман Волобуев представил трейлер сериала о Telegram-каналах

Режиссер Роман Волобуев представил трейлер своего нового сериала «Просто представь, что мы знаем».

Ранее снявший политический сериал «Последний министр» режиссер в центр сюжета нового ироничного проекта поставил новые медиа — каналы в Telegram. Главными героинями четырехсерийного шоу стали создательницы новостного канала.

Белла, Ира и Ксюша (Анфиса Черных, Рина Гришина, Катя Федина) в своем канале рассказывают о гибели журналиста-расследователя Евгения Малышева (Евгений Стычкин), однако он оказывается жив и в честь своих «похорон» решает навестить родину и вернуться в профессию. «Прототипы в нашем сериале есть вообще у всех героев, включая третьестепенных. Часть из них у нас снимаются в маленьких ролях. У главного героя Малышева их даже несколько», — уточняет Волобуев.

Также в сериале «Просто представь, что мы знаем» снялись Юлия Снигирь, Максим Виторган, Екатерина Вилкова и др. Премьера проекта состоится на платформе «КиноПоиск HD» 24 сентября.

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