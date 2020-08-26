Роднянский боится провала «Чернобыля» Козловского

Продюсер Александр Роднянский в Instagram поделился переживаниями о прокатной судьбе фильма Данилы Козловского «Чернобыль».

Роднянский, ранее обсуждавший будущее «Чернобыля» с Козловским и дистрибуторами, боится кассового провала картины. «Никогда за десятилетия карьеры я не сталкивался с тем, чтобы обсуждение выпуска фильма — события важного, но вполне рабочего — проходило под лозунгом: «в мирное время мы бы…но сегодня...», — поделился продюсер, напомнив, что в августе доходы российских кинотеатров упали в 20 раз по сравнению с прошлым годом, и кинотеатры до сих пор закрыты в большинстве российских городов из-за пандемии коронавируса.

«Тем не менее, я смотрю в будущее с осторожным, но оптимизмом. Верю, что событийные картины, такие, как и наш «Чернобыль», сочетающие в себе и человеческую драму, и напряженное зрелище, все-таки смогут убедить зрителей отправиться в кино», — написал он.

Роднянский также усомнился, что на большую кассу сможет рассчитывать фильм Кристофера Нолана «Довод».

Фильм-катастрофа «Чернобыль» должен выйти в прокат 15 октября.

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