Любимова поставила задачу новой главе департамента кинематографии

Министр культуры России Ольга Любимова рассказала о первоочередных задачах нового директора департамента кинематографии Минкультуры Светланы Максимченко.

По словам Любимовой, одной из таких задач для новой главы департамента станет работа с кинотеатральным прокатом. «Мы прекрасно знаем, в какой сложной ситуации сейчас находятся российские киносети, и российские продюсеры, и зарубежные фильмы. Люди пока не стремятся в кино, нам предстоит понять, с чем это связано — только с ковидом или с традиционным августом — вы знаете, это не лучший месяц», — цитирует Любимову ТАСС. Она подчеркнула, что число посетителей кинотеатров придется ограничить.

Также Максимченко займется вопросами, связанными с имущественным комплексом киностудий. По словам министра, у каждой из них должна быть своя форма собственности.

О назначении Максимченко главой департамента кинематографии Минкультуры Любимова сообщила на очной защите проектов в Министерстве культуры. До этого Максимченко занимала должность генерального директора «Москино».

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