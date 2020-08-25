Бузова нашла у себя дворянские корни

Певица и ведущая шоу «Дом-2» Ольга Бузова рассказала о своих предках во время нового интервью.

Она уточнила, что составляла генеалогическое древо. «А вообще у меня все в роду были славяне, дворяне, священники. Во мне течет голубая кровь», — цитирует РИА «Новости» Бузову, принявшую участие в YouTube-шоу «Ламборджинсы».

Ольге Бузовой 34 года. На телешоу «Дом-2» она попала в 2004 году, когда ей было 18 лет, уже через год впервые попробовала себя в амплуа телеведущей. В 2011 году выпустила первую песню.

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