Переозвучивший Паттинсона в «Бэтмене» актер угрожает критикам в соцсетях

Переозвучивший Роберта Паттинсона в новом «Бэтмене» актер Александр Гаврилин после выхода тизера картины угрожает критикам в соцсетях, сообщил паблик ExituS.

В другом паблике под названием «Русский дубляж» пользователь Даня А. написал, что голос Гаврилина «звучит как какая-то вафля». В ответ Гаврилин предложил критику сделать самому что-нибудь полезное. Тогда недовольный зритель сказал, что создаст ролик о творческом пути Гаврилина, после чего актер дубляжа якобы перестанет заходить в соцсети. «Открой уже свое забрало. Посмотрим на уровень твоего развития. А за вафлю при встрече ответишь», — пригрозил Дане А. Гаврилин.

Александр Гаврилин также участвовал в записи дубляжа фильмов «Соник в кино», «Скуби-Ду», «Мстители: Война бесконечности» и др.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Не помешает Паттинсону: Бен Аффлек вернется к роли Бэтмена

— «Мрачный и агрессивный»: фанаты оценили первый трейлер «Бэтмена»

— В сети опубликовали тизер нового фильма про Бэтмена с Робертом Паттинсоном