Адвокат Пашаев снова работает с Ефремовым
Адвокат Эльман Пашаев в беседе с «Газетой.Ru» признался, что подписал новое соглашение с актером Михаилом Ефремовым.
Он подтвердил, что Ефремов заключил с ним соглашение. «Со мной и партнером Шаргородской. Может быть, еще другие адвокаты ведут переговоры. Все, пока больше объяснять нечего», — сказал он.
От услуг Пашаева Ефремов отказывался ранее.
Ефремов проходит по делу о смертельном ДТП, которое произошло в центре Москвы вечером 8 июня. В результате аварии скончался человек, а в крови артиста обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь актеру грозит до 12 лет лишения свободы. Изначально он признавал себя виновным, но потом защита изменила тактику, и теперь актер отрицает вину.
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