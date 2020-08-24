Адвокат Пашаев снова работает с Ефремовым

Адвокат Эльман Пашаев в беседе с «Газетой.Ru» признался, что подписал новое соглашение с актером Михаилом Ефремовым.

Он подтвердил, что Ефремов заключил с ним соглашение. «Со мной и партнером Шаргородской. Может быть, еще другие адвокаты ведут переговоры. Все, пока больше объяснять нечего», — сказал он.

От услуг Пашаева Ефремов отказывался ранее.

Ефремов проходит по делу о смертельном ДТП, которое произошло в центре Москвы вечером 8 июня. В результате аварии скончался человек, а в крови артиста обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь актеру грозит до 12 лет лишения свободы. Изначально он признавал себя виновным, но потом защита изменила тактику, и теперь актер отрицает вину.

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