Театр им. Вахтангова прекратил репетиции из-за коронавируса

Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова прекратил репетиции из-за обнаружения коронавирусной инфекции у артистов, сообщает ТАСС со ссылкой на директора театра Кирилла Крока.

У двух артистов, занятых в репетициях спектакля «Соломенная шляпка», тест на коронавирус оказался положительным. Сейчас они находятся в самоизоляции. «Они уже сдали повторный тест, репетиции спектакля «Соломенная шляпка» приостановлены», — сказал Крок, добавив, что до результатов повторных тестов, которые должны стать известны в конце следующей недели, в театре приостановлены все репетиции.

Театр приступил к репетициям 1 августа, тогда на коронавирус был протестирован весь коллектив.

Новый сезон в Театре им. Вахтангова должен стартовать 15 сентября. Первым спектаклем юбилейного 100-го сезона должен стать «Царь Эдип» Римаса Туминаса.

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