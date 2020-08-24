Новый клип BTS за четыре дня посмотрели больше 170 млн раз
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Новый клип звезд k-pop группы BTS на композицию Dynamite за четыре дня со дня премьеры был просмотрен на YouTube 176 млн раз.
У клипа 14 млн лайков и полмиллиона дизлайков.
Dynamite — первая композиция южнокорейской поп-группы, записанная полностью на английском языке. Премьеру клипа Forbes назвал самой громкой в истории YouTube.
BTS существует с 2013 года, в группе семеро участников.
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