Внук Михалкова оставил выпавшую из окна Пунтус ради другой модели
Внук режиссера Никиты Михалкова Андрей Баков начал встречаться с новой девушкой, сообщает Telegram-канал «Только никому» со ссылкой на собственный источник.
Его избранницей стала 18-летняя модель Женя Макарова, строящая карьеру за рубежом под именем Jolie Alien. Девушка была участницей показов Victoria Beckham, Louis Vuitton и Valentino Haute Couture. Девушка публикует совместные фото с Баковым в Instagram.
Ранее Баков встречался с моделью Ксенией Пунтус. В январе 2020 года Ксения случайно выпала из окна квартиры Андрея. Она долго восстанавливалась после ушибов и переломов, однако теперь снова занимается профессиональной деятельностью.
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