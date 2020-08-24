Внук Михалкова оставил выпавшую из окна Пунтус ради другой модели

Внук режиссера Никиты Михалкова Андрей Баков начал встречаться с новой девушкой, сообщает Telegram-канал «Только никому» со ссылкой на собственный источник.

Его избранницей стала 18-летняя модель Женя Макарова, строящая карьеру за рубежом под именем Jolie Alien. Девушка была участницей показов Victoria Beckham, Louis Vuitton и Valentino Haute Couture. Девушка публикует совместные фото с Баковым в Instagram.

Ранее Баков встречался с моделью Ксенией Пунтус. В январе 2020 года Ксения случайно выпала из окна квартиры Андрея. Она долго восстанавливалась после ушибов и переломов, однако теперь снова занимается профессиональной деятельностью.

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