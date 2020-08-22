Пашаев: отпечатки пальцев на руле автомобиля принадлежат не Ефремову

Бывший адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что отпечатки пальцев на руле машины, попавшей в ДТП, принадлежат другому человеку. Об этом сообщает Соловьев Live.

Пашаев утверждает, что знает, кто находился за рулем автомобиля в момент ДТП. По его словам, на руле нет отпечатков пальцев Ефремова, зато есть отпечатки другого человека. Имя этого человека Пашаев называть отказывается.

Он также добавил, что Ефремов приходил в тот вечер в бар пешком.

21 августа актер отказался от своих защитников, заявив, что собирается найти себе адвокатов посильнее.

Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. В результате пострадал водитель Сергей Захаров, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой, на следующий день он скончался. Михаил Ефремов был помещен под домашний арест. В его крови обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы. Изначально он признавал себя виновным, но потом защита изменила тактику, и теперь актер отрицает вину.

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