Новый клип BTS посмотрели за два дня больше 117 млн раз
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Новый клип южнокорейской группы BTS на песню «Dynamite» за два дня на YouTube посмотрели более 117 млн раз.
О выходе клипа стало известно в конце июля. В ролике участники группы танцуют в яркой одежде на фоне разных декораций.
Видео собрало уже 9,1 млн лайков.
Композиция «Dynamite» стала первой песней группы, записанной полностью на английском языке.
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