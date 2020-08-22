Новый клип BTS посмотрели за два дня больше 117 млн раз

Новый клип южнокорейской группы BTS на песню «Dynamite» за два дня на YouTube посмотрели более 117 млн раз.

О выходе клипа стало известно в конце июля. В ролике участники группы танцуют в яркой одежде на фоне разных декораций.

Видео собрало уже 9,1 млн лайков.

Композиция «Dynamite» стала первой песней группы, записанной полностью на английском языке.

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