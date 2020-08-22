Доктор Мясников назвал «жалким зрелищем» поведение Ефремова в суде

Российский врач и телеведующий Александр Мясников прокомментировал новости о поведении актера Михаила Ефремова на заседаниях по делу о смертельном ДТП в Пресненском суде Москвы.

«Унизительно жалкое зрелище. Вот признали твои доводы и отпустили на свободу (ну пофантазируем). И что: пойдёшь как ни в чем не бывало?! Накатишь рюмочку и закусаешь груздём?», — написал доктор в своем Telegram-канале.

Мясников добавил, что, если бы Ефремов попал в плен к немецким солдатам в ходе Великой Отечественной войне, то, вероятно, пошел бы на все, чтобы спасти свою шкуру.

По его словам, актеру должно сейчас быть стыдно и противно от происходящего.

Ефремов проходит по делу о смертельном ДТП, которое произошло в центре Москвы вечером 8 июня. В результате аварии скончался человек, а в крови артиста обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь актеру грозит до 12 лет лишения свободы. Изначально он признавал себя виновным, но потом защита изменила тактику, и теперь актер отрицает вину.

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