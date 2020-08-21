Генри Кавилл показал фанатам лицо со следами побоев

Актер Генри Кавилл показал в Instagram фотографию со съемок второго сезона сериала «Ведьмак».

На его лицо можно увидеть следы грима, изображающего побои. «В этом году никакой накладной лысины. Только фунты медицинской ленты и немного клея. Снимать их – то еще удовольствие!» — посмеялся он.

Кавилл также заверил фанатов, что все участники съемок два раза в неделю сдают тесты на коронавирусную инфекцию.

Дата премьеры второго сезона сериала пока неизвестна.

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