Джиллиан Андерсон появилась в тизере нового сезона сериала «Корона»

Стриминговый сервис Netflix назвал дату премьеры четвертого сезона исторического сериала о британских монархах «Корона».

В Twitter платформы появилось сообщение о том, что премьера состоится 15 ноября 2020 года. В тизере сезона Оливия Колман в роли королевы Елизаветы II появляется на лошади. В кадре также можно увидеть Джиллиан Андерсон в образе Маргарет Тэтчер и Эмму Коррин в роли принцессы Дианы.

Пятый сезон «Короны» выйдет в 2022-м году.

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