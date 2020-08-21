Новый клип BTS набрал 36 млн просмотров за несколько часов

Новый клип южнокорейской группы BTS на песню Dynamite за несколько часов набрал более 36 млн просмотров на YouTube и более 4 млн лайков.

В клипе звезды кей-поп в ярких нарядах танцуют в помещениях и на улице сначала поодиночке, а после все вместе.

О выходе нового клипа и песни стало известно конце июля, тогда же BTS анонсировали выход нового альбома. Премьера альбома состоится уже в этом году.

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